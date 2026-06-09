Увеличился товарооборот между Великобританией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Великобританией составил 3,560 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 3,078 миллиарда долларов США или в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Великобританией составил 20,45% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Великобритания заняла второе место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Великобританию продукцию на сумму 3,470 миллиарда долларов США. Это на 3,330 миллиарда долларов США или в 24,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Великобритании в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму около 89,6 миллиона долларов США, что на 252,5 миллиона долларов США или на 73,8%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов - на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).

В интервью Trend генеральный директор Агентства экспортного финансирования Великобритании (UKEF) Тим Рейд заявил, что экономические отношения между Великобританией и Азербайджаном являются прочными и продолжают укрепляться: "Азербайджан имеет у нас наивысший уровень готовности к покрытию рыночных рисков - не менее 5 миллиардов фунтов стерлингов, что отражает нашу уверенность в стране как в надежном партнере для британских экспортеров".

По его словам, недавнее повышение уровня отношений между Великобританией и Азербайджаном до стратегического партнерства, о котором было объявлено в ходе визита государственного министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути в Баку в августе 2025 года, подчеркивает, насколько серьезно обе стороны относятся к этому сотрудничеству. "Мы уже достигли конкретных результатов в Азербайджане, включая поддержку сделки по поставке авиационного тренажера для Silk Way West Airlines, о которой говорилось во время министерского визита. В перспективе мы видим значительные возможности для дальнейшего сотрудничества. Стремление Азербайджана к диверсификации экономики, развитию инфраструктуры и его положение вдоль Среднего коридора создают хорошие перспективы для британского бизнеса, и UKEF готова оказать необходимую поддержку", - сказал гендиректор Агентства.

Он отметил, что наиболее перспективными направлениями для расширения поддержки со стороны UKEF являются чистая энергетика и критически важные полезные ископаемые - две сферы, в которых Азербайджан обладает исключительным потенциалом, а Великобритания располагает экспертизой мирового уровня, особенно в инфраструктуре и профессиональных услугах.