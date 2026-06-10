Рассматривается продление срока действия льгот в Карабахе и Восточном Зангезуре - министр

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане рассматривается продление срока действия льгот в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

"На следующем этапе в рамках Второй государственной программы "Великое возвращение" мы определим в качестве основных целей продление сроков действия льгот по налогам, таможенным платежам, социальным отчислениям и коммунальным подключениям, о которых я упоминал ранее, внедрение новых механизмов стимулирования, расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам и применение других инструментов, продолжение геологических исследований, а также укрепление человеческого капитала", - сказал министр.