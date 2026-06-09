Трансграничные платежи должны быть мгновенными и доступными круглосуточно - SWIFT

БАКУ/ Trend/ - Для обеспечения идеального клиентского опыта трансграничные платежи, как и внутренние, должны быть доступны банковским клиентам через цифровые каналы в режиме 24/7 и осуществляться мгновенно.

Как сообщает Trend, об этом заявила страновой менеджер SWIFT по СНГ и Кавказу Ирина Лорер на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Она отметила, что требования современных банковских клиентов серьезно изменились по сравнению с показателями прошлых лет:

«В настоящее время клиенты требуют простоты при инициировании трансграничных платежей, прозрачности, подразумевающей знание всех расходов заранее, а также отслеживаемого цифрового опыта. Будучи банковской ассоциацией, SWIFT очень серьезно относится к этим требованиям и оказывает поддержку банкам в повышении уровня удовлетворенности клиентов».

Ирина Лорер в своем выступлении также обратила внимание на результаты исследования компании McKinsey, отражающие текущий уровень удовлетворенности платежными услугами:

«Согласно исследованию, только половина клиентов довольна простотой инициирования платежей. В вопросе прозрачности пошлин и комиссий этот показатель составляет всего одну треть. Услугой же отслеживания платежей удовлетворен лишь каждый второй из десяти клиентов».

Представитель SWIFT подчеркнула, что для устранения данных проблем организация предлагает банкам и их клиентам широкий спектр услуг с добавленной стоимостью на различных этапах цепочки трансграничных платежей:

«На этапе инициирования платежа посредством сервиса Swift reference data repository обеспечивается автоматическое заполнение данных счета бенефициара. На этапе проверки платежа сервис Payment pre-validation проверяет корректность данных, устраняет несоответствия и тем самым сводит к минимуму риск отмены платежа в будущем. На этапе отслеживания услуга Swift GPI позволяет мониторить движение платежа в режиме реального времени».

И. Лорер добавила, что эти сервисы, ранее предназначавшиеся только для бэк-офисов банков, в последние годы интегрируются напрямую в цифровые каналы финансовых институтов:

«В прототипе нового цифрового интерфейса была продемонстрирована возможность для клиентов заранее видеть все комиссии, пошлины и расходы на конвертацию валюты при совершении платежа, готовить данные без ошибок и легко отслеживать перевод через мобильное приложение. Для идеального клиентского опыта трансграничные платежи, как и внутренние, должны быть доступны банковским клиентам через цифровые каналы в режиме 24/7 и осуществляться мгновенно».