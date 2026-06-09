В Азовском море найдены тела еще двоих азербайджанцев, погибших в результате атаки дронов

БАКУ/Trend/ - 5 июня были найдены тела еще двух граждан Азербайджана, погибших на судах, пострадавших в результате атак дронов в Азовском море.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

Отмечается, что 19 членов экипажа - граждан Азербайджана - были отправлены на родину, и ожидается, что сегодня, 9 июня, они прибудут в страну в дневные часы.

Кроме того, в результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела Гисмята Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджова 1981 года рождения.

Сообщается, что после завершения соответствующих процедур тела четырех погибших граждан Азербайджана, а также двое граждан, оставшихся в городе Ейске для сопровождения тел, в ближайшие дни будут отправлены в Азербайджан.

Отметим, что 5 июня два иностранных грузовых судна, на борту которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана, подверглись атаке дронов в Азовском море.

В результате инцидента четыре гражданина Азербайджана получили ранения, еще четверо погибли.