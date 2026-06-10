В Гянджа-Дашкесанском регионе состоялась первая массовая презентация карт TəhsilPlus

В Гянджа-Дашкесанском регионе состоялась первая массовая презентация проекта TəhsilPlus, реализуемого в рамках сотрудничества Фонда Развития Образования, Kapital Bank и «Mastercard». В ходе мероприятий, организованных в Гянджинском государственном университете и Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования, работникам сферы образования были вручены карты TəhsilPlus, а также представлена подробная информация о возможностях и преимуществах проекта.

В церемониях приняли участие председатель Правления Фонда Развития Образования Ниджат Мамедли, заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде, руководители высших учебных заведений, представители сферы образования и другие гости.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде отметил важность того, чтобы уважение и поддержка, оказываемые педагогам, находили отражение и в их повседневной жизни: «Когда мы говорим об образовании, мы говорим о будущем. В центре сильной системы образования и успешного будущего стоят учителя. Именно поэтому мы считаем, что признание их труда должно ощущаться не только на словах, но и в повседневной жизни. Опыт, полученный нами в рамках проекта TələbəPlus, показал, что решения, ориентированные на сферу образования, способны приносить людям реальную пользу в повседневной жизни. Проект TəhsilPlus является логичным продолжением этого подхода».

В ходе мероприятия участникам была представлена подробная информация о возможностях карты TəhsilPlus, а также о скидках и преимуществах, доступных в партнерской сети проекта. Кроме того, группе работников сферы образования были вручены карты TəhsilPlus.

Было отмечено, что карта TəhsilPlus призвана создавать дополнительную ценность для работников сферы образования, предоставляя им различные скидки и привилегии на товары и услуги. В перспективе проект обладает потенциалом охватить около 450 тысяч работников системы образования.

Основной целью проекта является поддержка социального благополучия работников образования, расширение их доступа к различным услугам на более выгодных условиях и повышение качества их повседневной жизни.

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