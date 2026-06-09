В Узбекистане зарегистрировано почти 19,5 тысячи предприятий с иностранными инвестициями

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на май 2026 года в Узбекистане действует 19 490 предприятий с участием иностранного капитала.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике Узбекистана, наибольшая доля предприятий с иностранными инвестициями пришлась на сферу торговли, где осуществляют деятельность 6 967 компаний.

На втором месте по числу таких предприятий находится промышленный сектор — 3 860 компаний. Далее следуют строительство — 1 598 предприятий и сфера информации и связи — 1 536 предприятий.

В секторе общественного питания действует 860 предприятий с иностранными инвестициями, а в сфере транспорта и складского хозяйства — 602 компании.

На сельское, лесное и рыбное хозяйство пришлось 508 предприятий, тогда как в сфере здравоохранения и социальных услуг работали 227 компаний с иностранным капиталом.

Оставшиеся 3 332 предприятия осуществляют деятельность в различных других секторах экономики.

Приведённые данные свидетельствуют о сохраняющейся концентрации иностранных инвестиций в торговле и промышленности, а также отражают растущий интерес инвесторов к строительству, цифровым услугам и другим направлениям экономики Узбекистана.