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Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)

Политика Материалы 8 июня 2026 22:48 (UTC +04:00)
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - 8 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, сирийскую делегацию — начальник Консульского управления Мухаммед Ягуб аль-Омар.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг.

Стороны обменялись информацией о последних нововведениях в консульской сфере, обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также репатриации граждан Азербайджанской Республики из Сирии.

Сирийская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Азербайджана для дальнейшего развития недавно созданных консульских служб.

Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации (ФОТО)

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