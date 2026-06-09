Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом - Трамп

БАКУ /Trend/ - Иранские военные сбили американский вертолет Apache.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Мне только что сообщили наши замечательные военные, что минувшей ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолётов Apache, который осуществлял патрулирование над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не получили ранений», — отметил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что США, по его мнению, должны отреагировать на произошедшее. «Тем не менее, США вынужденно должны будут ответить на эту атаку», — заявил он.