БАКУ /Trend/ - США начали вторую волну атак против Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, удары наносятся по иранским системам противовоздушной обороны и радарам.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, и Иран с того же дня обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.