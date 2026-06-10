Азербайджан и Австрия провели первые консульские консультации (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 10 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрийской Республики. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, австрийскую делегацию — заместитель генерального директора по консульским вопросам Рене Амри.
В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Австрийской Республикой в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг. Кроме того, состоялись подробные обсуждения ряда проектов документов, находящихся на стадии рассмотрения.
Стороны обменялись информацией о последних нововведениях в
консульской сфере, а также мнениями относительно предложений по
укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в области
правовой помощи, образования, миграции, труда и других
направлениях.