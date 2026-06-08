Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 июня в Стамбуле в рамках 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции прошла встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, актуальным направлениям двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам безопасности.

Министры подчеркнули важную роль сформировавшегося трехстороннего механизма сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией в укреплении региональной стабильности, безопасности, развитии энергетических и транспортных связей. В этом контексте были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках Среднего коридора, проекта железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, расширения региональных транзитных возможностей и обеспечения энергетической безопасности.

Стороны также отметили важность обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе и подчеркнули необходимость продолжения совместных и скоординированных усилий по расширению регионального сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.