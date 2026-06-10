США и Иран могут договориться как через неделю, так и через несколько месяцев - Вэнс

БАКУ /Trend/ - Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения по спорным вопросам уже на следующей неделе.

Как передает Trend, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он добавил, что однако переговорный процесс также может затянуться на несколько месяцев.

Вице-президент США выразил уверенность, что сделка будет заключена до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.

По словам Вэнса, существует возможность согласовать соглашение, которое будет отвечать экономическим интересам Соединённых Штатов.