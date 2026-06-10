Обсуждено укрепление стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Японией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе официального визита в Токио.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Встреча предоставила возможность для всестороннего обмена мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-японских отношений. Министры подвели итоги достигнутого прогресса в широком спектре областей и обсудили практические шаги по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в соответствии со стратегическими приоритетами обеих стран.

Стороны провели обширные обсуждения политического диалога, экономического сотрудничества, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, цифровой трансформации, инноваций, образования, туризма и межличностных контактов. Они подчеркнули важность диверсификации двусторонней повестки и создания новых возможностей для сотрудничества как в традиционных, так и в перспективных секторах.

Министр Байрамов объявил о намерении Азербайджана ввести безвизовый режим для всех граждан Японии, посещающих страну, отметив, что это важный шаг для упрощения поездок, укрепления деловых связей, развития туризма и расширения контактов между народами двух стран.

Стороны также подчеркнули, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией, поприветствовали стабильное и успешное развитие двусторонних связей на основе взаимного уважения, доверия, дружбы и конструктивного партнерства. Они выразили удовлетворение положительной динамикой отношений и подтвердили готовность стран к дальнейшему расширению сотрудничества во всех областях взаимного интереса.

Министры подчеркнули важность поддержания активных высокоуровневых контактов, взаимных визитов и регулярных политических консультаций как ключевых механизмов продвижения двусторонних отношений и эффективной реализации совместных инициатив. Особое внимание было уделено роли парламентской дипломатии, культурного обмена и академического сотрудничества в укреплении взаимопонимания между народами Азербайджана и Японии.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в торговле и инвестициях, зеленых технологиях, декарбонизации, возобновляемой энергетике, развитии инфраструктуры и в высокотехнологичных отраслях. Они подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности и транспортной связности, отметив роль Азербайджана как надежного партнера в региональных транспортных и логистических сетях, связывающих Азию и Европу.

Д. Байрамов проинформировал японскую сторону о послеконфликтной ситуации в регионе, продолжающихся усилиях по восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, а также о региональных инициативах Азербайджана в сфере связности и экономического сотрудничества.