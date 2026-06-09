Официальный курс азербайджанского маната на 9 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 июня.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9627 маната, 1 турецкая лира - 0,0369 маната, а 100 российских рублей - 2,3231 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9627
|AUD
|1,1995
|BYN
|0,6223
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1121
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2508
|DKK
|0,2626
|GEL
|0,6401
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2713
|SEK
|0,1806
|CHF
|2,1331
|ILS
|0,5784
|CAD
|1,2191
|KWD
|5,4969
|KZT
|0,3499
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5517
|MDL
|0,0976
|NOK
|0,1797
|UZS
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|PKR
|0,6103
|PLN
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|RON
|0,3744
|RUB
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|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3214
|SAR
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|xdr
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