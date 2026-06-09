Опубликованы данные о доле чат-ботов с ИИ на рынке Азербайджана в мае

БАКУ /Trend/ - Доля ChatGPT на рынке чат-ботов с искусственным интеллектом в Азербайджане в мае 2026 года составила 79,52 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Global Stats, показатель вырос на 6,74 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

В том же время использование Google Gemini в стране уменьшилось на 6,7 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составило 13,45 процента.

Согласно данным, доля Claude на рынке Азербайджана в мае составила 2,83 процента, Microsoft Copilot - 2,12 процента, а Perplexity - 2,06 процента.

Таким образом, ChatGPT сохранил лидирующие позиции на рынке ИИ-чат-ботов в Азербайджане, значительно опережая ближайших конкурентов.

Отметим, что в июне этого года Министерство науки и образования Азербайджана, Министерство цифрового развития и транспорта и компания OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий разработку первой в регионе адаптивной образовательной платформы на базе искусственного интеллекта.

Проект, который будет реализован в рамках инициативы "Цифровая школа", охватит более 500 тысяч учащихся и позволит интегрировать технологии ИИ в национальную систему образования.

Платформа будет интегрирована в действующую национальную образовательную программу и станет дополнительным инструментом на базе искусственного интеллекта.

Разрабатываемое решение позволит проводить индивидуальную диагностику знаний и навыков учащихся, предоставлять персонализированные задания в ходе учебного процесса и обеспечивать каждому ученику поддержку в обучении с использованием искусственного интеллекта в соответствии с его образовательными потребностями.

Кроме того, платформа предоставит учителям, руководству школ и министерству возможность в режиме реального времени получать данные о показателях успеваемости и образовательного процесса.