В Турции число цифровых банковских клиентов превысило 129 млн

БАКУ/Trend/ - В Турции число цифровых банковских клиентов превысило 129 миллионов.

Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации банков Турции Нуруллах Бакыр на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, развитие цифровизации кардинально меняет финансовый сектор, делая цифровые каналы основным способом предоставления банковских услуг.

Он сказал, что цифровой банкинг перестал быть альтернативным каналом и стал основной моделью обслуживания клиентов.

«В Турции число активных пользователей цифрового банкинга выросло с 51 миллиона в 2019 году до более чем 129 миллионов в настоящее время, увеличившись более чем на 100%.

Использование мобильного банкинга за этот период выросло примерно на 200%, а электронные платежные системы демонстрируют устойчивый рост. Объём операций в сфере электронных платежей в Турции достиг уровня, эквивалентного примерно 20-кратному размеру ВВП страны», - сказал он.

Н.Бакыр отметил, что цифровая трансформация сопровождается ростом роли данных и искусственного интеллекта в банковской сфере - от оценки кредитных рисков до выявления мошенничества и управления клиентскими сервисами.

Кроме того, по его словам, при развитии финансового сектора все большее значение приобретают устойчивое развитие и управление климатическими рисками, а зеленые финансовые инструменты становятся важной частью банковской системы.