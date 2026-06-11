Увеличился товарооборот между Грецией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грецией составил 361,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 47,2 миллиона долларов США или на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Грецией составил 2,08% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Грецию продукцию на сумму 336,6 миллона долларов США. Это на 42,5 миллиона долларов США или на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Греции в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму около 24,5 миллиона долларов США, что на 4,7 миллиона долларов США или на 23,7%, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Напомним, что в апреле министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Марией Папаконстантину, что объем поставок азербайджанского природного газа в Грецию достиг 5,6 миллиарда кубометров. Тогда стороны также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и взаимодействие в рамках Межправительственной комиссии.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-апреле из Азербайджана в Грецию было экспортировано 284,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 182,8 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении вырос на 53,8 миллион долларов США, или на 41,7%, а по объему - на 52 тысячи тонн, или на 22,4%.

В январе-апреле прошлого года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 232,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 129 миллионов долларов США.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов - на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).