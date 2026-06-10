Личные данные детей не должны использоваться в коммерческих интересах — Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Личные данные детей не должны использоваться в коммерческих интересах.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов в ходе общественных обсуждений законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и ряд законов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, использование соцсетей в раннем возрасте резко повышает риск столкновения несовершеннолетних с буллингом, цифровой зависимостью, психологическими травмами.

«При оценке обсуждаемого законопроекта мы должны руководствоваться двумя основными фундаментальными критериями — передовым международным опытом и тенденциями развития цифровых медиа. Предлагаемый проект полностью соответствует механизмам правового регулирования, существующим в передовой мировой практике, и отвечает международным стандартам. Данные изменения в первую очередь служат формированию безопасной, прозрачной и эффективной экосистемы в цифровом пространстве. Мы оцениваем этот законопроект как механизм, обеспечивающий социальную и правовую ответственность интернет-провайдеров и цифровых платформ перед государством и обществом в вопросах морального и интеллектуального развития детей», - сказал исполнительный директор Агентства.

А. Исмаилов подчеркнул, что это важный подход, направленный на защиту граждан от цифровых угроз, гибридных информационных воздействий и рисков: «Во-первых, изменения предусматривают строгий запрет на хранение в системе персональных данных, собранных с целью верификации возраста, или их передача третьим сторонам в рекламных целях. Это одно из основных требований современной цифровой этики и международного права на конфиденциальность. Данная норма четко показывает, что личные данные детей не могут быть превращены в объект коммерческих интересов цифровых корпораций. Механизм правового регулирования сыграет роль надежного щита, обеспечивающего профилактическую защиту детей. Во-вторых, на основании обращения несовершеннолетнего лица или его законного представителя предусматривается право на полное и безвозвратное удаление информации, опубликованной на цифровых платформах в детском и подростковом возрасте. Это важная этическая и правовая гарантия. Такой подход предотвращает ситуацию, когда совершенные в прошлом действия в цифровом пространстве могут стать препятствием или угрозой для человека в будущем. Наряду с этим, проведение в обществе — особенно в образовательных учреждениях, среди родителей и учителей — широких кампаний по цифровому просвещению значительно повысит эффективность закона после его принятия. Поскольку даже самый совершенный закон не даст полного результата без цифровой грамотности и родительского контроля».

Он отметил, что данный законопроект служит формированию более здоровых и безопасных условий для защиты детей от негативного влияния цифровой среды.

«Предлагаемые изменения полностью соответствуют как универсальным этическим нормам, так и национальным интересам, а также передовым стандартам международного права», — заключил А. Исмаилов.