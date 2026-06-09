В ближайшие 5 лет платежные привычки пользователей претерпят значительные изменения - Kapital Bank

БАКУ/Trend/ - В ближайшие пять лет платежные привычки пользователей претерпят значительные изменения.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель Офиса платежных систем Kapital Bank Закир Ханмамедов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

По его словам, Kapital Bank активно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта, и уже сегодня многие процессы в банке управляются с использованием ИИ.

"Наблюдения показывают, что платежное поведение клиентов уже меняется, и этот процесс будет продолжаться. Думаю, что через пять лет люди не будут помнить ни номера своих банковских карт, ни другие платежные реквизиты", – отметил он.

Он подчеркнул, что широкое распространение токенизированных платежей и QR-кодов уже снизило необходимость использования физических банковских карт.

По мнению представителя Kapital Bank, в ближайшем будущем платежный процесс превратится в систему, невидимую для пользователя и осуществляемую автоматически в фоновом режиме:

"Человек будет совершать покупку, а платеж автоматически завершится с помощью искусственного интеллекта или цифрового агента. Этот процесс станет более интуитивным и ориентированным на потребности пользователя".

Закир Ханмамедов добавил, что будущая платежная система будет построена на модели, не зависящей от конкретного банка или платежного инструмента и создающей максимальное удобство для пользователя.

"Когда у пользователей будут спрашивать номер карты, они будут отвечать, что не знают его. Потому что система сама выполнит платеж. Я вижу будущее как более удобную, интуитивную и безграничную платежную экосистему", — подчеркнул он.