Каспийский апгрейд: как США и Азербайджан переписывают правила евразийской торговли

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский форум - 2026 в Вашингтоне перезагружает экономическую карту Евразии через призму стратегического партнерства США, Азербайджана и стран Центральной Азии. 10 июня Caspian Policy Center собирает в Национальном пресс-клубе американских чиновников и лидеров региона, чтобы обсудить экономическую безопасность и прочные партнерства.

В числе спикеров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Цель Вашингтона понятна: Белый дом ищет надежные коммерческие маршруты для диверсификации глобальных поставок, а для Баку это отличный шанс укрепить статус главного логистического и энергетического хаба на стыке континентов.

Мультимодальный Средний коридор (TITR) сейчас показывает мощный операционный рост, что подтверждается конкретными цифрами. С 2019 по 2025 годы объем грузоперевозок по этому маршруту вырос в 5–6 раз, поднявшись до отметки в 4,12–5,2 миллиона тонн. Только за 2024 год общий показатель увеличился на 62–63%, а контейнерный поток вырос в 2,6 раза, составив около 56 500 TEU. В 2025 году этот показатель поднялся еще выше — до 76 900 TEU.

Примечательно, что за первые девять месяцев прошлого года транзит через инфраструктуру Азербайджана вырос на 6%, превысив 2,6 миллиона тонн. Сейчас текущая мощность коридора оценивается в 6 миллионов тонн в год, но ближайшая цель сторон — выйти на 10 миллионов тонн к 2027 году и переваливать до 300 000 TEU к 2029 году. В планах на период 2025–2026 годов запуск 600 регулярных контейнерных поездов с увеличением до 2000 составов к 2029 году.

Под эти задачи модернизируется и физическая инфраструктура: Бакинский порт Алят расширяется до мощности 25 миллионов тонн и 500 000 TEU, а обновленная железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс уже готова стабильно принимать 5 миллионов тонн грузов. Азербайджан успешно превращает свою географию в транзитные доходы, продвигая проекты цифровизации.

Параллельно США заинтересованы в прямом доступе к сырью региона для стабильной работы своей промышленности. Казахстан выступает здесь ключевым игроком, контролируя около 40% мирового производства урана. Его добыча в 2025 году составила 25 839 тонн, а прогноз на 2026 год равен 27–29 тыс. тонн. Астана также удерживает прочные позиции по титану, цинку, марганцу и хрому. Американский бизнес уже активно заходит на этот рынок: компания Cove Capital реализует вольфрамовый проект на 1,1 миллиарда долларов при поддержке американского EXIM-банка, выделившего около 900 миллионов долларов.

Азербайджан в этой схеме выигрывает как транзитер. Экспорт минералов и урана через Каспий создает отличный эффект для развития транспортной сети Азербайджана. Именно поэтому на форуме отдельно обсудят и энергетику с участием зампомощника госсекретаря США Шоны Уилсон и представителей "Казатомпрома".

Энергетический трек дополняется “зеленым” вектором. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан ратифицировали соглашение о создании совместного предприятия Green Corridor Alliance со штаб-квартирой в Баку для экспорта возобновляемой энергии и чистого водорода в Европу. Узбекистан за четыре месяца 2026 года сгенерировал более 2,5 млрд кВт·ч электроэнергии из ВИЭ при плане на год в 15 млрд кВт·ч. Баку планирует связать этот поток с проектом Черноморского энергетического кабеля (Тhe Black Sea Submarine Cable), замыкая чистую энергосистему региона на европейский рынок.

Такой совместный партнерский подход Азербайджана и США к взаимодействию с Центральной Азией открывает новые сценарии для регионального развития. На практике это сотрудничество ведет к созданию единого торгового коридора, который объединит транспорт, цифровые сети и чистую энергию. В рамках такого сценария Вашингтон получает стабильный и безопасный доступ к критически важному сырью и новым рынкам, а страны Центральной Азии диверсифицируют свои экспортные направления.

Для Баку эта синергия означает гарантированные долгосрочные доходы от транзита и приток прямых американских инвестиций в портовую и логистическую инфраструктуру. В итоге Средний коридор подкрепляется реальной финансовой поддержкой США, превращаясь в устойчивый, предсказуемый и взаимовыгодный торговый мост.