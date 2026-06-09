В ближайшие пять лет ИИ будет помогать пользователям совершать платежи - Visa

БАКУ/Trend/ - В ближайшие 5 лет агенты искусственного интеллекта (ИИ) будут помогать пользователям не только в выборе товаров и услуг, но и в оформлении заказов и осуществлении платежей.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава отдела цифровых решений Visa по региону Содружества независимых государств и Юго-Восточной Европы Сергей Францишко на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Он отметил, что в настоящее время электронная коммерция стремительно развивается, и одним из основных трендов в сфере платежей является формирование модели поведения mobile-first: «Люди уже совершают многие операции, включая платежи, с помощью мобильных устройств и носимых технологий. Несмотря на рост безналичных платежей в регионе, доля наличных операций по-прежнему остается высокой, что создает большой потенциал для развития. Благодаря правильно выстроенной платежной экосистеме страны могут "перепрыгнуть" некоторые этапы и перейти к более передовым цифровым решениям».

Представитель Visa подчеркнул, что будущее платежной индустрии будет зависеть от токенизации, защиты учетных данных (credentials), технологии Passkeys и инвестиций в инфраструктуру ИИ: «В ближайшие 5 лет агенты искусственного интеллекта будут помогать пользователям не только в выборе товаров и услуг, но и в оформлении заказов и осуществлении платежей. Однако этот процесс будет происходить на основе согласия (consent) пользователя».

Францишко также сообщил, что AI-агенты смогут автоматически выполнять повседневные задачи пользователей – такие как планирование поездок, покупка билетов, бронирование отелей и транспорта – по их поручению.