Назван внешний государственный долг Азербайджана на 1 июня

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 июня текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 4,642 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 8% меньше по сравнению с 1 июня прошлого года.

При этом отмечается, что стратегические валютные резервы страны к 1 июня 2026 года достигли 88,439 миллиардов долларов США, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, за январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.