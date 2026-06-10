В Кыргызстане инвестиции в основной капитал увеличились в 1,7 раза

БАКУ /Trend/ - По итогам января–апреля 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Кыргызстане увеличился в 1,7 раза.

Как передает Trend, говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Согласно данным банка, наиболее существенный рост был зафиксирован в транспортной отрасли, где инвестиции выросли в 8,1 раза, главным образом благодаря привлечению иностранного капитала. Одним из ключевых направлений также стали сферы искусства, развлечений и отдыха, финансирование которых преимущественно обеспечивалось за счет бюджетных средств. В ЕАБР отмечают, что в стране реализуются крупные проекты по развитию туристического кластера, а инвестиции, как ожидается, останутся одним из основных факторов экономического роста в текущем году.

Эксперты подчеркивают, что увеличение вложений свидетельствует о повышенном внимании к модернизации и расширению производственных мощностей, а также к техническому переоснащению предприятий, что должно положительно сказаться на производительности и качестве продукции.

В ЕАБР также прогнозируют дальнейшее повышение инвестиционной активности в Кыргызстане, в том числе в рамках реализации государственных программ.