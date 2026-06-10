Доверие и цифровая трансформация становятся основой стратегического развития в ЦА — эксперт по комплаенсу

БАКУ/ Trend/ - Доверие и цифровая трансформация становятся основой стратегического развития в Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Наблюдательного совета Казахстанской ассоциации комплаенса и деловой этики Даурен Акшалов во второй день Международного саммита по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств.

Д. Акшалов отметил, что комплаенс уже превратился в стратегический фактор, поскольку международные инвесторы наряду с финансовыми показателями обращают особое внимание на наличие в компаниях комплаенс-системы. По его словам, в Казахстане модель комплаенса широко применяется не только в финансовых организациях, но и в квазигосударственном секторе.

Председатель Наблюдательного совета отметил, что важными шагами в этой сфере являются включение института комплаенса в антикоррупционное законодательство страны и создание независимых комплаенс-подразделений в национальных компаниях. В то же время было подчеркнуто, что в законодательстве закреплены и требования антимонопольного комплаенса.

По словам Акшалова, одной из основных проблем в регионе является то, что комплаенс во многих случаях носит формальный характер. Он заявил, что существования комплаенса на бумаге недостаточно, и для его реального исполнения решающую роль играют прямые обязательства руководства:

«Доверие становится новой формой капитала в регионе, а комплаенс — главный инструмент для создания и защиты этого доверия. Все страны Центральной Азии являются участниками Конвенции ООН против коррупции, а также проходят взаимные оценки по борьбе с отмыванием денег в рамках Евразийской группы (ЕАГ)».

Он отметил, что регион добился значительного прогресса в направлении адаптации к стандартам FATF и получает положительные оценки в этой сфере.

В своем выступлении эксперт также затронул стремительное развитие цифровых активов и криптоиндустрии. Было заявлено, что в Казахстане в рамках Международного финансового центра «Астана» развиваются криптобиржи и пилотные проекты, а в правила AML/CFT и комплаенса включаются новые требования, связанные с цифровыми активами.

Акшалов добавил, что внедрение электронных денег и цифровое отслеживание государственных средств уже реализуются во многих странах, и это важный шаг с точки зрения повышения прозрачности и предотвращения злоупотреблений.

По его словам, Узбекистан также развивает в этом направлении международный финансовый центр, аналогичный модели «Астана», деятельность которого будет регулироваться на основе системы английского права.

В то же время было доведено до внимания, что в Кыргызстане принят новый закон по борьбе с коррупцией, и реформы в регионе продолжаются.