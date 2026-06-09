Казахстан укрепляет позиции на мировой арене цифровой трансформации и инноваций - генсек DCO (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Казахстан уверенно укрепляет свои позиции на мировой арене цифровой трансформации и инноваций, становясь одной из ведущих цифровых экономик Центральной Азии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила генеральный секретарь Организации цифрового сотрудничества (DCO) Дима Аль-Яхья.

«Согласно отчету Digital Economy Navigator (DEN) 2025, разработанному DCO, Казахстан демонстрирует особенно высокие результаты по нескольким ключевым направлениям, необходимым для построения инклюзивной и ориентированной на будущее цифровой экономики», — отметила она.

Аль-Яхья пояснила, что DEN представляет собой комплексную глобальную систему, которая оценивает зрелость цифровой экономики в 80 странах, на долю которых приходится 85% мирового населения и 94% глобального ВВП. Индекс базируется на 145 показателях из международно признанных источников данных и глобальных опросов. Он оценивает страны по шкале от 0 до 100 в трех основных измерениях: «Цифровые факторы роста» (Digital Enablers), «Цифровой бизнес» (Digital Business) и «Цифровое общество» (Digital Society).

«Показатели Казахстана отражают сбалансированный и перспективный подход к цифровому развитию. Одной из самых сильных сфер стали цифровые финансы, где страна набрала 75,4 балла, включая впечатляющие 85,7 балла за доступность цифрового банкинга и финансовых услуг. Это подчеркивает стремительное внедрение цифровых финансовых сервисов в Казахстане и усилия государства по расширению финансовой доступности с помощью технологий. Такие достижения свидетельствуют о том, что в стране создана благоприятная нормативно-правовая база, способная поддерживать инновации, цифровую торговлю и инвестиции», — заявила генсек.

Аль-Яхья также выделила успехи Казахстана в сфере цифрового образования и подготовки кадров к требованиям рынка труда.

«Страна набрала 82,7 балла в категории "Цифровизация образования" и 74,6 балла в категории "Цифровизация работы и обучения", что отражает значительные инвестиции в развитие цифровых навыков. Высокий балл Казахстана за доступ к интернету (93,4) дополнительно подтверждает стремление страны расширять сетевое покрытие и обеспечивать широкое участие населения в цифровой экономике», — сказала она.

В то же время, добавила глава DCO, индекс DEN указывает на важные возможности для будущего роста, особенно в области цифровых инноваций и развития стартап-экосистемы.

По ее словам, прочная нормативно-правовая база Казахстана позволяет стране и дальше укреплять сферу исследований и разработок (R&D), привлекать инвестиции в новые технологии и масштабировать цифровое предпринимательство. Поскольку цифровая трансформация все сильнее определяет глобальную конкурентоспособность, Казахстан демонстрирует амбиции и институциональный потенциал, необходимые для того, чтобы стать важным региональным цифровым хабом, связывающим Азию, Ближний Восток и Европу.

«Существует ряд направлений с высоким потенциалом для углубления сотрудничества между Казахстаном и DCO в ближайшем будущем, особенно в сферах, которые становятся центральными для экономической конкурентоспособности и цифровой устойчивости во всем мире», — подчеркнула Аль-Яхья.

По мнению генерального секретаря, одним из важнейших направлений является искусственный интеллект. Казахстан уделяет приоритетное внимание ИИ и новым технологиям в своей национальной повестке цифровизации, в том числе в рамках программы «Цифровой Казахстан», Концепции развития ИИ на 2024–2029 годы и недавних инициатив, направленных на регулирование ИИ и цифровые инновации.

«Этот политический курс подкреплен мощной технологической базой: в стране работают два суперкомпьютера, а также развивается национальный проект "Долина дата-центров" с планируемой мощностью 1 ГВт. Это позиционирует Казахстан как один из перспективных хабов региона для ИИ-инфраструктуры», — отметила Аль-Яхья.

Она добавила, что к 2030 году ИИ может принести мировой экономике до 15,7 триллиона долларов, что подчеркивает важность готовности стран к участию в этой трансформации. По ее словам, сотрудничество между Казахстаном и DCO может быть сосредоточено на нормативно-правовой базе в области ИИ, развитии талантов, цифровых навыках и поддержке инклюзивных инновационных экосистем.

Еще одной перспективной областью для взаимодействия глава организации назвала цифровое госуправление. DCO тесно сотрудничает с правительствами и международными партнерами над внедрением гибких, интероперабельных и ориентированных на граждан моделей цифрового управления, которые обеспечивают работу доверенных цифровых сервисов, трансграничный обмен данными и цифровую торговлю.

По ее словам, усилия Казахстана по модернизации государственных услуг и укреплению потенциала электронного правительства полностью соответствуют этим приоритетам. Сотрудничество здесь может быть направлено на обмен передовым международным опытом в области цифровой общественной инфраструктуры, нормативно-правовой базы и политики цифрового равенства.

«Финтех и цифровые финансы также открывают значительные возможности. Казахстан стал одной из ведущих финтех-экосистем Центральной Азии благодаря таким инициативам, как Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА). Параллельно зреет и более широкая стартап-среда: в сентябре 2025 года основанный казахстанцами стартап Higgsfield AI превысил оценку в 1 миллиард долларов, став первым "единорогом" страны при поддержке мировых инвесторов, включая Menlo Ventures. Это событие во многом стало сигналом того, что технологическая экосистема Казахстана вышла на новый уровень глобальной конкурентоспособности. Работа DCO по развитию инклюзивной цифровой экономики и трансграничного сотрудничества может способствовать дальнейшему росту цифровых платежей, стартап-экосистем и участию малого и среднего бизнеса в цифровой экономике», — заявила она.

Аль-Яхья напомнила, что DCO служит многосторонней платформой, объединяющей правительства, частный сектор, международные организации, научные круги и гражданское общество. По ее мнению, цифровая трансформация требует совместных усилий, где инновации часто генерируются частным сектором, регулирование формируется государством, а инклюзивное развитие поддерживается обществом.

Она добавила, что Казахстан обладает мощным потенциалом для взаимодействия в таких областях, как цифровые инвестиции, регулирование ИИ, цифровое предпринимательство, развитие навыков и инклюзивные инновации.

В качестве примеров успешной работы DCO Аль-Яхья привела Форум цифровых прямых иностранных инвестиций в Пакистане, который собрал более 700 делегатов из 45 стран и помог привлечь более 700 миллионов долларов в цифровую экономику, а также инициативу WE-Elevate. Этот проект поддерживает возглавляемый женщинами малый и средний бизнес при переходе на цифровые рельсы: обучение прошли более 10 000 предприятий, а 2 500 из них уже ведут трансграничную торговлю. По ее словам, эти инициативы отражают подход DCO: адаптировать успешные модели под локальные приоритеты, связывая страны с мировыми экспертами, инвесторами и партнерами.

«Это открывает перед Казахстаном отличные возможности для запуска индивидуальных инициатив, которые опираются на его собственные цифровые амбиции и одновременно используют опыт экосистемы DCO», — подчеркнула она, добавив, что организация готова поддержать усилия республики по стимулированию инноваций, привлечению инвестиций и обеспечению доступности цифровых благ для всех слоев общества.

«DCO видит серьезный потенциал для дальнейшего укрепления роли Казахстана как регионального цифрового хаба, связывающего Центральную Азию с более широкими рынками Азии, Ближнего Востока и Европы. Казахстан сочетает в себе несколько важных преимуществ: сильную государственную приверженность цифровой трансформации, развивающуюся цифровую инфраструктуру, растущую инновационную экосистему и стратегическое географическое положение», — сказала она.

Аль-Яхья отметила, что за последние несколько лет Казахстан добился значительного прогресса в сферах электронного правительства, финтеха, цифровых госуслуг и передовых технологий. Согласно индексу развития электронного правительства ООН (EGDI) за 2024 год, Казахстан занял 24-е место в мире и вошел в число мировых лидеров по качеству онлайн-госуслуг.

Она отметила, что доля e-commerce в общем объеме розничной торговли в 2024 году составила 14.1%, при этом правительство планирует довести этот показатель до 18.5% в ближайшие годы. Кроме того, Казахстан занял 47-е место в мире в Индексе развития ИКТ (IDI) за 2025 год, что подтверждает прогресс в области связи, цифровой инфраструктуры и внедрения технологий.

«Казахстан также позиционирует себя как важный коридор цифровой связанности между Азией и Европой. Текущие инвестиции в волоконно-оптическую инфраструктуру, дата-центры, облачные сервисы и телекоммуникации следующего поколения подкрепляют амбиции страны стать региональным технологическим и транзитным дата-хабом», — добавила Аль-Яхья.

Она отметила, что международный технопарк IT-стартапов Astana Hub стал одной из самых быстрорастущих инновационных платформ в регионе, поддерживая более 1 800 стартапов и технологических компаний, а также привлекая международные партнерства и инвестиции.

По ее словам, потенциал Казахстана выходит за рамки самих технологий — страна может содействовать цифровому сотрудничеству, стимулировать обмен знаниями и помогать связывать региональные рынки и таланты.

«Моя недавняя встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Мадияром Менилбековым стала важным шагом на пути к укреплению диалога и изучению будущих направлений сотрудничества между Казахстаном и DCO», — сообщила Аль-Яхья.

По ее словам, основное внимание на встрече было уделено отчету Digital Economy Navigator (DEN) 2025. Стороны обсудили приоритеты цифрового развития Казахстана и области, где более тесное взаимодействие может принести долгосрочную пользу.

«Перспективы дальнейшего сотрудничества связаны прежде всего с углублением институционального взаимодействия и определением направлений, представляющих взаимный интерес, где сотрудничество может быть преобразовано в конкретные практические инициативы. Это включает продолжение координации между DCO и соответствующими заинтересованными сторонами государственного и частного секторов Казахстана», — сказала генеральный секретарь, отметив также высокий потенциал для технического взаимодействия в области оценки цифровой экономики, регулирования ИИ и развития цифровых навыков.

Она добавила, что через такие платформы, как DEN, DCO стремится не только предоставлять данные и аналитические материалы, но и помогать странам получать доступ к международной экспертизе, успешным моделям государственной политики и возможностям трансграничного сотрудничества.

«Важно отметить, что DCO рассматривает сотрудничество как долгосрочное партнерство, основанное на диалоге, общих приоритетах и практической реализации совместных инициатив. Вместо применения универсального подхода организация тесно взаимодействует со странами для понимания национальных приоритетов и определения проектов, способных обеспечить значимый и устойчивый эффект», — отметила Аль-Яхья.

По ее словам, по мере продолжения диалога Казахстан и DCO демонстрируют общую заинтересованность в стимулировании инновационного роста, укреплении цифровой устойчивости и обеспечении того, чтобы цифровая трансформация оставалась инклюзивной и приносила пользу всем слоям общества.