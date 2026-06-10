В ЗАО «AzerGold» было рассмотрено состояние реализации проекта золоторудного месторождения Союдлу (Зод) в Кяльбаджаре (ФОТО)

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев ознакомился в ЗАО «AzerGold» с работами, проводимыми по проекту золоторудного месторождения Союдлу (Зод).

Председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов предоставил подробную информацию о деятельности, осуществляемой государственной компанией на месторождении Зод - считающимся крупнейшим золоторудным месторождением Кавказского региона. Он сообщил, что с августа 2025 года начаты широкомасштабные геологические исследовательские работы, проанализированы существующие исторические геологические данные. В то же время осуществлено планирование месторождения современными методами, подготовлены топографические карты, на месторождении выполнены буровые работы общей глубиной до 9 тысяч метров. Закир Ибрагимов довел до внимания, что в результате исследовательских работ извлекаемые остаточные запасы золоторудного месторождения Зод были подсчитаны в объеме 1,03 миллиона унций в соответствии с требованиями международно признанных стандартов JORC (Joint Ore Reserves Committee) для экономической оценки месторождений полезных ископаемых.

Председатель Правления подчеркнул, что с учетом потенциала увеличения ресурсной базы месторождения на ближних и дальних флангах продолжаются интенсивные разведочные работы.

З. Ибрагимов добавил, что разработка золоторудного месторождения Зод послужит дальнейшему усилению роли горнодобывающей промышленности Азербайджана в экономике. Будущее комплексное вовлечение месторождения в эксплуатацию на основе современных технологий и международных экологических стандартов окажет положительное влияние как на долгосрочное социально-экономическое развитие региона, так же и на прогресс ненефтегазового сектора страны. Появятся дополнительные возможности для создания новых рабочих мест в Кельбаджарском районе, усиления профессиональной подготовки кадров, развития сфер услуг и логистики, а также расширения местного предпринимательства.

Башир Гаджиев довел до внимания, что параллельно с широкомасштабными восстановительными и строительными работами, осуществляемыми государством в Кяльбаджарском районе, особое значение имеют проводимые работы в направлении вовлечения в экономический оборот богатых природных ресурсов региона. Было отмечено, что с этой точки зрения проект разработки месторождения Зод считается стратегическим проектом, который внесет важный вклад в социально-экономическое развитие района и повышение занятости. Проект также играет важную роль с перспективы экономической реинтеграции освобожденных от оккупации территорий, более тесной интеграции этих территорий в общую экономическую систему страны и поддержки процесса устойчивого заселения. Исполнение проекта создаст дополнительные возможности для реализации экономического потенциала Кяльбаджара и повышения социального благополучия населения.