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Обнародована доля Google на рынке поисковых систем Азербайджана в мае

Экономика Материалы 9 июня 2026 03:33 (UTC +04:00)
Обнародована доля Google на рынке поисковых систем Азербайджана в мае
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ/ Trend/ - В мае этого года рыночная доля поисковой системы Google в Азербайджане на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 94,19%.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats, это на 9,03 процентных пункта больше, чем в апреле.

Yandex, занявший второе место, сократил свою долю рынка на 7,6 процентного пункта - до 4,61%.

Рыночная доля Bing, занявшего третье место, уменьшилась на 1,32 процентного пункта и достигла 0,65%.

На четвертом месте находится DuckDuckGo, уменьшивший свою долю на 0,18 процентного пункта - до 0,19%.

Замыкает пятерку лидеров рыночная доля Yahoo!, чья рыночная доля за месяц снизилась на 0,09 процентного пункта и составила 0,13%.

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