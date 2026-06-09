Обнародована доля Google на рынке поисковых систем Азербайджана в мае

БАКУ/ Trend/ - В мае этого года рыночная доля поисковой системы Google в Азербайджане на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 94,19%.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats, это на 9,03 процентных пункта больше, чем в апреле.

Yandex, занявший второе место, сократил свою долю рынка на 7,6 процентного пункта - до 4,61%.

Рыночная доля Bing, занявшего третье место, уменьшилась на 1,32 процентного пункта и достигла 0,65%.

На четвертом месте находится DuckDuckGo, уменьшивший свою долю на 0,18 процентного пункта - до 0,19%.

Замыкает пятерку лидеров рыночная доля Yahoo!, чья рыночная доля за месяц снизилась на 0,09 процентного пункта и составила 0,13%.