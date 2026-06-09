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На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)

Политика Материалы 9 июня 2026 20:15 (UTC +04:00)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 9 июня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционным жалобам граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и другие многочисленные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, сообщает Trend во вторник.

На судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

За ходом судебного процесса также наблюдали представители Аппарата омбудсмена.

Вначале обвиняемым был предоставлен перевод документов, которые часть из них запрашивала на прошлом судебном заседании.

Обвиняемый Д. Ишханян сообщил о желании ознакомиться с протоколом судебного заседания от 26 мая.

Председательствующий разъяснил, что для ознакомления с протоколом судебного заседания необходимо обратиться в суд, и отметил, что никаких ограничений для ознакомления с документами не установлено.

Затем председательствующий заявил, что судебная коллегия считает соответствующим закону начало процессуальной деятельности, связанной с выполнением судебных выступлений, в соответствии с требованиями статьи 394 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, а также доводами апелляционных жалоб и требованиями статей 339-341 Кодекса.

Слово для выступления было предоставлено стороне защиты. Однако, за исключением защищающего А. Арутюняна, другие адвокаты попросили суд отложить судебный процесс для подготовки к выступлению.

Д. Манукян и Д. Ишханян просили суд продолжить судебный процесс.

В суде был объявлен перерыв.

Во время перерыва некоторые из обвиняемых провели конфиденциальные встречи со своими адвокатами.

После перерыва председательствующий объявил, что судебная коллегия, удовлетворив ходатайства обвиняемых о конфиденциальных встречах с адвокатами, защищающими их права, создала для этого соответствующие условия. Кроме того, будут созданы условия для лиц, желающих выступить на заседании. Другим обвиняемым будет предоставлено время для подготовки к выступлению.

Затем выступил защитник обвиняемого А. Арутюняна Анар Мамедов. Он просил суд вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитного.

Обвиняемый А. Арутюнян в своем выступлении отметил, что согласен с позицией своего адвоката и поддерживает высказанные им мысли.

Следующее заседание суда состоится 16 июня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении начались выступления сторон (ФОТО)

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