В Иране вырос объем кредитования сферы услуг

БАКУ/ Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (21 марта — 20 апреля 2026 года) объем кредитов, выданных иранскими банками сектору услуг, увеличился на 53,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 20 апреля 2025 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за первый месяц иранские банки предоставили сектору услуг кредиты на сумму 1,77 квадриллиона риалов (около 1,3 миллиарда долларов). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем кредитования составил 1,15 квадриллиона риалов (примерно 851 миллион долларов).

По данным статистики, в первый месяц банки Ирана выдали сектору услуг кредиты на сумму 1,4 квадриллиона риалов (около 1,04 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала, а также 252 триллиона риалов (примерно 186 миллионов долларов) на создание предприятий.

Кроме того, на приобретение потребительских товаров было выделено 43 триллиона риалов (около 31,8 миллиона долларов), а на реализацию проектов развития — 41,6 триллиона риалов (примерно 30,7 миллиона долларов).

Также в секторе услуг было выдано 23,4 триллиона риалов (около 17,3 миллиона долларов) на самозанятость, 4,4 триллиона риалов (примерно 3,23 миллиона долларов) на ремонтные работы и 1 триллион риалов (около 745 тысяч долларов) в виде безвозмездного финансирования.

Отметим, что в первый месяц текущего иранского года банки страны предоставили кредиты различным секторам экономики на общую сумму 4,55 квадриллиона риалов (около 3,38 миллиарда долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов вырос на 37,3 процента.