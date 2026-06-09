Названы соцсети с наибольшей долей рынка в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В мае 2026 года самая высокая доля рынка социальных медиаплатформ в Азербайджане пришлась на социальную сеть YouTube.

Как сообщает Trend со ссылкой на Статистический центр "Global Stats", доля использования платформы увеличилась на 6,25 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 33,52%.

На втором месте расположился Facebook. Его доля рынка в мае снизилась на 8,34 процентных пункта до 20,49%.

Третье место занимает Instagram. Доля платформы составила 18,49%, что на 0,22 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

На четвертом месте находится социальная сеть X. Ее доля составила 8,29%, что на 1,67 процентных пункта больше в месячном выражении.

На пятом месте – Pinterest. Его доля составила 7,97%, зафиксировано снижение на 2,47 процентных пункта за месяц.

Шестое место занял LinkedIn. Доля этой платформы составила 5,98%, что на 2,33 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

На седьмом месте – Reddit. Доля платформы составила 4,13%, отмечено незначительное снижение (0,05 процентных пункта).

Использование других социальных сетей составило 1,13%.