Требования PCI-DSS необходимо адаптировать к национальному законодательству - Bank of Baku

БАКУ /Trend/ - Требования PCI-DSS необходимо адаптировать к национальному законодательству.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель директора Департамента платежных систем Bank of Baku Тамерлан Рустамов на втором дне «Международного саммита по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств», проходящем в Баку.

Он отметил, что одной из основных проблем в развитии цифровых платежных платформ является рост мошеннических рисков и их влияние на себестоимость финансовых услуг.

«Поставщики платежных услуг несут серьезные расходы на борьбу с мошенничеством. В конечном итоге это влияет на цену финансовых услуг. Другим важным вопросом является сохранение доверия пользователей. Для развития финансовой инклюзивности недостаточно просто обеспечить доступ к банковским счетам, необходимо также сохранять доверие к системе», - подчеркнул заместитель директора.

Т. Рустамов отметил, что в соответствии с принципами, установленными Банком международных расчетов, в каждой стране должна быть сформирована система управления рисками мошенничества в цифровой платежной экосистеме.

По его словам, в рамках операционных рисков риски мошенничества оцениваются отдельно, и в этом направлении также подготовлены рекомендации для банков.

«К системе управления рисками можно подходить как со стороны Центрального банка Азербайджана, так и со стороны банков и финтех-компаний. Стандарты PCI-DSS, которые активно обсуждаются в последнее время, приобретают особое значение в этом контексте. При применении этих требований, касающихся защиты данных платежных карт, важно правильно оценить экосистему и адаптировать их к национальному законодательству», - добавил он.

Заместитель директора департамента добавил, что в отдельных случаях дополнительные меры безопасности могут увеличивать расходы финансовых институтов, поэтому выбор механизмов защиты должен основываться на оценке рисков.

Он также обратил внимание на то, что применение лимитов является одним из важных инструментов в борьбе с мошенничеством.

«Применение лимитов - не новый подход. В Малой платежной клиринговой системе уже много лет применяется лимит в 40 000 манатов. Этот подход играет важную роль в снижении рисков как при операциях card-to-card, так и при других переводах», - добавил заместитель директора.

Отметим, что PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — это международный стандарт безопасности, разработанный для обеспечения безопасности данных платежных карт.