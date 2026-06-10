EBRD вновь признал Банк Республика самым активным банком-эмитентом в Азербайджане (ФОТО)

Банк Республика получил очередную награду на ежегодном собрании EBRD в Риге!

Банк Республика был признан «Самым активным банком-эмитентом в Азербайджане» по итогам 2025 года в рамках Программы содействия торговле (Trade Facilitation Programme – TFP) European Bank for Reconstruction and Development. Данная награда стала очередным международным подтверждением высоких результатов банка в сфере торгового финансирования и его статуса надёжного партнёра на международном рынке.

Церемония награждения состоялась в рамках ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР, прошедшего в столице Латвии в городе Рига. Отметим, что эту престижную награду Банк Республика получает уже четвёртый год подряд.

Достигнутый результат является следствием прочных партнёрских отношений Банк Республика с международными финансовыми институтами, а также последовательной и профессиональной работы команды, занимающейся торговым финансированием. Вместе с тем данная награда может рассматриваться как свидетельство растущей роли Азербайджана в международной и региональной торговле, а также укрепления потенциала банковского сектора страны.

Банк Республика продолжает предлагать современные продукты и услуги в области торгового финансирования для субъектов предпринимательства и корпоративных клиентов. Банк рассматривает содействие устойчивому развитию экономики страны, расширение возможностей выхода бизнеса на международные рынки и укрепление внешнеторговых связей в числе своих стратегических приоритетов.