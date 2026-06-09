Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 10-летним юбилеем ОАО "Азерхалча" 18 ткачей и специалистов ОАО были удостоены государственных наград за плодотворную деятельность в развитии азербайджанского ковроткачества, сказали Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

4 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских ковроткачей медалью "Терегги". 5 июня в торжественной обстановке состоялась церемония вручения медалей. Следует отметить, что среди удостоенных высокой награды большинство составляют женщины-ткачихи, работающие в 11 производственных мастерских ОАО "Азерхалча", расположенных в различных регионах Азербайджана.

ОАО "Азерхалча" является одной из крупнейших организаций страны, играющих ведущую роль в обеспечении занятости и социальной активности женщин в регионах. Деятельность ОАО направлена не только на сохранение национального ковроткаческого наследия, но и на поддержку женского труда и расширение возможностей для самореализации женщин.

Открывая мероприятие, председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов отметил: "Вызывает чувство гордости тот факт, что в 11 мастерских предприятия, действующих в различных регионах страны, трудятся сотни женщин-ткачих. Большинство из них - жительницы сельской местности, которые ранее не имели официального места работы. В наших мастерских созданы условия для совместной работы представителей разных поколений - от 18 до 80 лет. На многочисленных международных выставках, проходящих в США, странах Европы и других государствах, наряду с азербайджанскими коврами, особое внимание уделяется историям и труду женщин из регионов, которые создают эти произведения искусства. Каждый приобретенный ковер ручной работы, изготовленный ОАО "Азерхалча", напрямую способствует благосостоянию как минимум одной женщины-ткачихи из региона страны, что поддерживает её как самостоятельную и социально активную личность".

Эмин Мамедов подчеркнул высокую оценку труда женщин-ткачих, работающих в ОАО "Азерхалча". В связи с этим он выразил особую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву: "От имени всего коллектива выражаем искреннюю признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Исключительные заслуги главы государства в деле сохранения, развития и международного продвижения многовекового искусства азербайджанского ковроткачества вызывают глубокое чувство благодарности в сердцах всех мастеров ковроткачества".

Также была выражена особая благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и поддержку национального искусства: "Выражаем искреннюю признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за высокое внимание к искусству и мастерам, поддержку развития ковроткачества, усилия по включению азербайджанского ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также по достойной презентации азербайджанских ковров в самых престижных музеях мира".

Отметим, что эта церемония стала не только признанием заслуг мастеров ковроткачества, но и свидетельством высокой государственной заботы о сохранении и развитии одного из важнейших символов национальной культуры Азербайджана.

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