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Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)

Социум Материалы 9 июня 2026 21:56 (UTC +04:00)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Фото: ОАО "Азерхалча"
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В связи с 10-летним юбилеем ОАО "Азерхалча" 18 ткачей и специалистов ОАО были удостоены государственных наград за плодотворную деятельность в развитии азербайджанского ковроткачества, сказали Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

4 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских ковроткачей медалью "Терегги". 5 июня в торжественной обстановке состоялась церемония вручения медалей. Следует отметить, что среди удостоенных высокой награды большинство составляют женщины-ткачихи, работающие в 11 производственных мастерских ОАО "Азерхалча", расположенных в различных регионах Азербайджана.

ОАО "Азерхалча" является одной из крупнейших организаций страны, играющих ведущую роль в обеспечении занятости и социальной активности женщин в регионах. Деятельность ОАО направлена не только на сохранение национального ковроткаческого наследия, но и на поддержку женского труда и расширение возможностей для самореализации женщин.

Открывая мероприятие, председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов отметил: "Вызывает чувство гордости тот факт, что в 11 мастерских предприятия, действующих в различных регионах страны, трудятся сотни женщин-ткачих. Большинство из них - жительницы сельской местности, которые ранее не имели официального места работы. В наших мастерских созданы условия для совместной работы представителей разных поколений - от 18 до 80 лет. На многочисленных международных выставках, проходящих в США, странах Европы и других государствах, наряду с азербайджанскими коврами, особое внимание уделяется историям и труду женщин из регионов, которые создают эти произведения искусства. Каждый приобретенный ковер ручной работы, изготовленный ОАО "Азерхалча", напрямую способствует благосостоянию как минимум одной женщины-ткачихи из региона страны, что поддерживает её как самостоятельную и социально активную личность".

Эмин Мамедов подчеркнул высокую оценку труда женщин-ткачих, работающих в ОАО "Азерхалча". В связи с этим он выразил особую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву: "От имени всего коллектива выражаем искреннюю признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Исключительные заслуги главы государства в деле сохранения, развития и международного продвижения многовекового искусства азербайджанского ковроткачества вызывают глубокое чувство благодарности в сердцах всех мастеров ковроткачества".

Также была выражена особая благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и поддержку национального искусства: "Выражаем искреннюю признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за высокое внимание к искусству и мастерам, поддержку развития ковроткачества, усилия по включению азербайджанского ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также по достойной презентации азербайджанских ковров в самых престижных музеях мира".

Отметим, что эта церемония стала не только признанием заслуг мастеров ковроткачества, но и свидетельством высокой государственной заботы о сохранении и развитии одного из важнейших символов национальной культуры Азербайджана.

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Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)
Сотрудникам ОАО "Азерхалча" вручены государственные награды (ФОТО)

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