Азербайджан и Словакия укрепляют парламентское сотрудничество по линии молодежной дипломатии - посол (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Парламентское сотрудничество между Азербайджаном и Словакией продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Азербайджана в Словацкой Республике Эльчин Гасымов.

Дипломат сказал об этом, поприветствовав делегацию студентов из Лянкярана, посетивших Национальный совет Словакии для ознакомления с его деятельностью.

«Мы с нетерпением ждем ответного визита словацких студентов в Милли Меджлис Азербайджана. Парламентское сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии», — отмечается в публикации.