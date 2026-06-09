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Азербайджан и Словакия укрепляют парламентское сотрудничество по линии молодежной дипломатии - посол (ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 9 июня 2026 20:23 (UTC +04:00)
Азербайджан и Словакия укрепляют парламентское сотрудничество по линии молодежной дипломатии - посол (ВИДЕО)
Гюльнара Рагимова
Гюльнара Рагимова
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БАКУ /Trend/ - Парламентское сотрудничество между Азербайджаном и Словакией продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Азербайджана в Словацкой Республике Эльчин Гасымов.

Дипломат сказал об этом, поприветствовав делегацию студентов из Лянкярана, посетивших Национальный совет Словакии для ознакомления с его деятельностью.

«Мы с нетерпением ждем ответного визита словацких студентов в Милли Меджлис Азербайджана. Парламентское сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии», — отмечается в публикации.

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