Обсуждено расширение сотрудничества в экономике и энергетике между Азербайджаном и Японией (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества в экономике и энергетике между Азербайджаном и Японией.

Обсуждения состоялись 10 июня в Японии в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министры поприветствовали развитие двусторонних отношений за более чем 30-летний период, прошедший с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, и подтвердили важность активного и эффективного политического диалога, включая визиты на высоком уровне и политические консультации.

Оба министра подчеркнули, что данный визит создал возможности для дальнейшего укрепления дипломатических отношений между двумя странами, и подтвердили свои намерения углублять сотрудничество в ряде сфер, включая дипломатию и экономику.

Азербайджанская сторона выразила признательность за оказываемую Японией официальную помощь развитию и заинтересованность в продолжении взаимодействия по данному направлению.

Японская сторона признала важность стабильности и процветания Азербайджана с точки зрения обеспечения мира в Кавказском регионе в целом. Стороны договорились на дальнейшее усиление сотрудничества в экономической сфере.

Кроме того, японская сторона подчеркнула значение стабильности и процветания Азербайджана для обеспечения мира на Южном Кавказе. Стороны также договорились активизировать экономическое сотрудничество.

Т.Мотеги поприветствовал решение азербайджанской стороны ввести в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Японии сроком на один год в целях продвижения туризма, дальнейшего расширения экономических, гуманитарных и культурных связей. Стороны подтвердили, что продолжат содействовать взаимным поездкам своих граждан.

Было с удовлетворением отмечено проведение 12-го заседания Азербайджано-Японского совместного экономического комитета, прошедшего в сентябре 2025 года в целях дальнейшего расширения торговых и инвестиционных связей между двумя странами, и подтвердили необходимость проведения следующего заседания в ближайшее время.

Стороны с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый к настоящему времени на переговорах по Японо-Азербайджанскому инвестиционному соглашению, начавшихся в феврале 2019 года, и согласились ускорить переговоры с целью его заключения в ближайшем будущем.

Была достигнута договоренность об использовании Совместного механизма кредитования (СМК) для расширения сотрудничества в сфере декарбонизации и проведении первого заседания Совместного комитета СМК в ближайшее время

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), имеющего важное значение для укрепления региональной и межрегиональной взаимосвязанности.

Стороны высоко оценили факт существования долгосрочных и тесных отношений сотрудничества между двумя странами по разработке нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, в которых принимают участие японские компании. Это демонстрирует значительные выгоды и положительные результаты эффективного взаимного сотрудничества между сторонами.

Была еще раз подтверждена важная роль Азербайджана с точки зрения стабильного энергоснабжения в текущих международных условиях. Стороны выразили готовность развивать взаимодействие в сфере энергетической и морской безопасности, включая обеспечение стабильных поставок азербайджанской нефти.

Министры также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, влияющим на экономическую устойчивость и безопасность, подтвердив важность продолжения диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество на международных площадках, в том числе по вопросам выборов в международные организации, а также поддержали необходимость реформирования Совета Безопасности ООН путем расширения категорий постоянного и непостоянного членства.

В ходе встречи была подчеркнута важность соблюдения целей и принципов Устава ООН, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности государств.