Сборная Азербайджана одержала победу над Сан-Марино в товарищеском матче

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Австрии, провела второй товарищеский матч.

Как передает Trend, команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова встретилась со сборной Сан-Марино.

Игра, состоявшаяся на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей, завершилась победой азербайджанской команды со счетом 2:1. Голы в составе сборной Азербайджана забили Рахман Дашдемиров и Ренат Дадашов.

Напомним, что в первом товарищеском матче, состоявшемся 5 июня, сборная Азербайджана уступила команде Мальты со счетом 0:2.