Между VISA и Национальным Олимпийским комитетом Азербайджана подписан меморандум

БАКУ/Trend/ - В Баку в рамках двухдневного международного мероприятия «Международный финансово-банковский саммит 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств» подписан меморандум между VISA и Национальным Олимпийским комитетом Азербайджана.

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась на специальной сессии, проведенной в рамках саммита.

Основной целью меморандума является развитие цифровых платежных решений, внедрение инновационных финансовых технологий в сфере спорта, а также расширение сотрудничества по международным проектам.

Отметим, что мероприятие «Международный финансово-банковский саммит 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств» проводится при участии представителей финансового сектора, международных организаций и государственных учреждений.