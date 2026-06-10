Главная ценность в мастерах, которых мы вдохновим – выставка во Дворце Ширваншахов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В комплексе Дворца Ширваншахов состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса и выставки гобеленов "TOMA - Нити памяти: от воспоминаний к будущему", посвящённых искусству гобелена и текстиля. Проект собрал вместе художников, дизайнеров и кураторов, желающих сохранить традиции ткачества и интегрировать их в современную культуру. Проект приурочен к 80-летнему юбилею видного представителя азербайджанского текстильного искусства, профессора Тамиллы Мамедовой (1946-2025), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Главным событием стал международный конкурс. Несмотря на сжатые сроки подготовки, проект получился масштабным. На конкурс присланы более 150 работ от сорока с лишним участников, среди которых немало зарубежных авторов. Выбирать лучших из них доверили международному жюри. Мастера со всего мира показали, как с помощью нитей и волокон можно рассказывать истории, связывая наше прошлое с днем сегодняшним.

На выставке были представлены гобелены из коллекции Азербайджанского национального музея ковра - работы Тамиллы Мамедовой "Сад" и "Подарок", а также гобелены Басти Шарифовой "Лятиф Керимов" и "Новый век". Учёный секретарь музея, заслуженный работник культуры Хадиджа Асадова, вошедшая в состав жюри конкурса мастеров гобелена, фибер-арта и текстильного арта, выступила с докладом об этих уникальных экспонатах. Включение этих знаковых работ из коллекции Музея ковра в контекст международной выставки во Дворце Ширваншахов показало, как авторы, заложившие основу современного азербайджанского гобелена, созвучны с идеями молодых иностранных и местных дизайнеров, и доказало, что это, живой, современный язык искусства, который помогает поколениям понимать друг друга.

Тамилла Мамедова - мастер, чьи работы отличаются глубоким лиризмом, тонким чувством цвета и пластики. Её гобелены, представленные на выставке, погружают зрителя в мир метафор – в работе "Сад" художница через сложную игру фактур и мягкие цветовые переходы создает пространство гармонии и внутреннего покоя. "Подарок" наполнен глубоким эмоциональным и философским подтекстом, где она размышляет о ценности традиций, любви и памяти. Гобелены Басти Шарифовой наглядно показывают связь между эпохами, что и было главной идеей выставки.

На открытии выступили международные эксперты и организаторы. Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, историк искусства и критик, главный куратор Центрального музея текстиля польского города Лодзь Марта Ковалевска подчеркнули, что выставка помогает сохранить уникальное наследие Тамиллы Мамедовой, чья школа текстиля до сих пор вдохновляет учеников. А президент Союза художников Литвы, профессор Вильнюсской академии художеств, художник по текстилю Эгле Ганда Богданене отметила масштаб проекта и добавила, что он станет отличной площадкой для создания новых международных связей. Заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что подобные инициативы призваны стимулировать развитие текстильного искусства и оказывать содействие художникам данного направления.

В рамках программы состоялся показ документального фильма, посвященного биографии и творчеству Тамиллы Мамедовой.

Кульминацией вечера стало награждение победителей конкурса. Своими эмоциями поделилась учредитель Фонда Тамиллы Мамедовой Алия Азимова, назвав этот день одним из самых волнительных для нее. Она подчеркнула: "Истинный успех этой инициативы измеряется не сегодняшним праздником. Её главная ценность - в мастерах, которых мы вдохновим, в культурных связях, которые построим, и в новых идеях, которые откроем миру".

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