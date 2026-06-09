Click-to-pay и невидимые платежи станут основным трендом финансового сектора – представитель ABB

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы такие новые технологии, как «click-to-pay», и системы невидимых платежей («invisible payment») станут одним из основных трендов в финансовом секторе.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель офиса ABB Bank Мехмет Али Саваш на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Он отметил, что основные инновации в этом направлении ожидаются от Visa.

«Технологии click-to-pay открывают большие возможности, особенно в сфере невидимых платежей. В то же время серьезные изменения произойдут и в секторе электронной коммерции», – сказал он.

По словам представителя ABB, в ближайшие три года такие процессы, как ввод номера карты или отдельное предоставление данных карты при онлайн-покупках, могут полностью исчезнуть.

«Сегодня уже наблюдается значительное снижение случаев мошенничества. Благодаря более широкому применению искусственного интеллекта и одновременному анализу различных операций для пользователей будет сформировано более быстрое и беспрепятственное обслуживание», – подчеркнул он.

Мехмет Али Саваш также отметил, что технологии блокчейн и системы платежей на основе распределенного реестра станут одним из основных направлений развития финансового сектора в ближайшие пять лет.

По его мнению, токенизация реальных активов является одной из быстрорастущих сфер на глобальном финансовом рынке.

«В этом направлении существует огромный потенциал и большой объем. В международных отчетах также отмечается, что этот рынок быстро развивается», – добавил представитель ABB.