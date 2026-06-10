Важно ограничение информации, негативно влияющей на детей — Эльмир Велизаде

БАКУ /Trend/ - Важно ограничение информации, негативно влияющей на детей.

Об этом сказал заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Эльмир Велизаде в ходе общественных обсуждений законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и ряд законов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от вредной информации.

"Стремительное развитие цифровых технологий повысило риск того, что дети на различных платформах будут сталкиваться с контентом, не соответствующим их возрасту. В этой связи важно ограничить распространение информации, которая может негативно сказаться на психологическом и нравственном развитии детей. Меры в этом направлении реализуются во многих странах мира. В частности, в таких странах, как Австралия и Франция, приняты законодательные инициативы, направленные на обеспечение безопасности детей в цифровой среде.

Наряду с законодательными изменениями, предусматривается реализация просветительских программ для родителей, учителей и детей. Кроме того, будут организованы масштабные просветительские мероприятия с участием государственных органов, образовательных учреждений и институтов гражданского общества», — сказал Э. Велизаде.