С 1 июля подорожает транспортная карта BakıKart

БАКУ/ Trend/ - С 1 июля 2026 года стоимость новой карты BakıKart будет увеличена с 2 до 3 манатов.

Как сообщили Trend в BakıKart, транспортные карты были введены в эксплуатацию в 2015 году, и с тех пор их стоимость оставалась неизменной.

В компании отметили, что решение о пересмотре цены принято с учетом роста затрат на производство карт, техническое обслуживание, логистику и развитие инфраструктуры.

"За прошедший период для пассажиров были внедрены новые способы оплаты, включая NFC, QR-коды и банковские карты, а также значительно расширены цифровые сервисы", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что изменение касается исключительно стоимости продажи новых карт BakıKart.

Тарифы на проезд остаются без изменений, как и баланс средств на уже используемых картах.