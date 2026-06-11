Азербайджан все еще располагает большими объемами нефти и газа - Микаил Джаббаров

БАКУ/ Trend/ - Нефтегазовый сектор и сегодня играет очень большую роль в экономике Азербайджана.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

«Нефтегазовый сектор и сегодня играет очень большую роль в нашей экономике. Как я уже отметил, на его долю приходится 30 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), что является весьма внушительным показателем. С другой стороны, он играет важную роль в формировании доходов страны. Так обстоит дело чисто с экономической точки зрения, но, с другой стороны, очевидно, что на протяжении долгих десятилетий у этой отрасли нет какой-либо реальной альтернативы. Выстраивая свою экономическую политику, мы должны подходить к этому следующим образом: признавать важность нефтегазового сектора, но при этом не связывать наше развитие с колебаниями цен на продукт на внешних, мировых рынках, видеть путь решения в обеспечении устойчивости экономики.

Что касается наших запасов нефти и процессов, происходящих в нефтегазовой отрасли, то пик добычи мы прошли 16 лет назад. Это было в 2010 году, когда в стране было добыто около 51 миллиона тонн нефти. Для сравнения отмечу, что в 2025 году этот показатель составил 27,7 миллиона тонн. Да, по сравнению с тем периодом значительно выросла добыча природного газа. Однако, если оценивать ситуацию в стоимостном выражении, то эти факторы не являются полностью взаимозаменяемыми. В сложившихся новых условиях я бы разделил нашу стратегию в этой сфере на две части.

Первая заключается в том, что Азербайджан все еще располагает большими объемами нефти и газа. Будут запущены новые проекты, а по существующим будет обеспечена стабильная устойчивая деятельность. Активно продолжаются работы по началу добычи «глубокого» газа с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», полномасштабной разработке месторождения «Абшерон», началу добычи на месторождении «Бабек», реализации второй фазы разработки месторождения «Умид», освоению богатых ресурсов в проектах «Бахар» и «Гум-Дениз», а также по проекту «Карабах». Это одна сторона вопроса, поэтому наша страна еще долгие годы и десятилетия будет оставаться надежным производителем и экспортером нефти и газа.

С другой стороны, мы не должны забывать и о том, что до настоящего времени добыча нефти и газа в стране велась традиционными методами. Нетрадиционные методы добычи, появившиеся в этой отрасли в последнее десятилетие, мы до сегодняшнего дня не применяли, но сейчас они изучаются. На территории нашей страны имеются соответствующие ресурсы. Между SOCAR и рядом иностранных партнеров уже подписаны различные меморандумы о взаимопонимании и рамочные соглашения в этой области. Однако я хочу особо подчеркнуть следующее: при планировании нашей экономики и доходов мы должны рассматривать данные проекты просто как некий бонус. Даже если его не будет, нашей магистральной линией останется построение диверсифицированной экономики, способной производить конкурентоспособную продукцию во многих секторах. Давайте относиться к этому как к бонусу – даже если он не реализуется, мы обязательно достигнем главных целей.

Вторая часть стратегии заключается в том, что мы не намерены утрачивать многовековые традиции, знания и компетенции нашей страны в этой сфере, ее позиции на мировом и региональном рынках. Именно поэтому вы можете наблюдать, что деятельность нашей ведущей структуры в этой области – SOCAR в последнее время расширяется в сторону зарубежных рынков и осуществляется более активно. Если обратиться к событиям восемнадцатилетней давности, то выход на энергетический рынок братской Турции и последующее превращение SOCAR в крупнейшего энергетического инвестора страны, владельца одного из самых современных нефтеперерабатывающих заводов, единственного нефтехимического комплекса, логистических терминалов и ключевых магистральных трубопроводов стали началом этой долгосрочной стратегии и ее наглядным воплощением.

Однако сегодня SOCAR приобретает доли в различных проектах на зарубежных рынках уже не только в сфере перерабатывающей инфраструктуры, но и в области добычи. В этом году были запущены инвестиционные проекты в Объединенных Арабских Эмиратах и впервые на африканском континенте – на крупном месторождении в Кот-д’Ивуаре. Кроме того, обеспечено участие в проекте по добыче газа в Израиле, и эта деятельность будет продолжена. Поскольку мы считаем, что наша ресурсная база добычи, знания и профессиональные навыки, роль, которую наша страна в целом играет на международной арене, создают все возможности для этого.

Давайте не будем забывать, что сегодня мы обеспечиваем природным газом 16 стран мира, внося вклад в их энергетическую безопасность. Особенно в такие чувствительные с геополитической точки зрения периоды, как сейчас, этот фактор еще больше повышает роль нашей страны. В этом смысле мы осуществляем данную деятельность не как благотворительность. Мы компенсируем уменьшающуюся часть средств, получаемых нами до вчерашнего дня за счет экспорта добываемых в нашей стране ресурсов, активной деятельностью и инвестированием на зарубежных рынках. Взамен компания, имущественные права и 100 процентов акций которой принадлежат государству, приносит стране дивиденды.

Это особое направление, и я могу перечислить в этом ряду множество успешных проектов. Самый близкий среди них по времени - приобретение компании Italiana Petroli – огромной структуры с 35-процентной долей на итальянском рынке, владеющей двумя нефтеперерабатывающими заводами и несколькими тысячами заправочных станций. Эта деятельность будет продолжена. Можно также отметить подписание с «Узбекнефтегаз» и bp соглашения по совместной разработке месторождения Устюрд в братском Узбекистане. То есть эта деятельность носит постоянный характер.

С другой стороны, как я уже отметил, мы должны предусмотреть более активное использование возможностей существующей в стране транспортной и нефтетранспортной инфраструктуры. В Каспийском бассейне, где расположен Азербайджан, нефтегазовые месторождения есть не только у нас, но и у наших соседей, и в этом направлении у нас существуют достаточно благоприятные возможности и широкое сотрудничество. Сегодня нефть, добываемая как в Туркменистане, так и в Казахстане, транспортируется через инфраструктуру нашей страны и выходит на внешние рынки. Естественно, это является важным элементом Среднего коридора, обеспечивающего связность энергетической инфраструктуры, а также служит активности нашего флота, портов, транспортной инфраструктуры в целом.

Поэтому мы с оптимизмом смотрим на будущее нефтегазового сектора нашей страны. Просто думаю, что к этой сфере уже следует подходить не как к чисто нефтегазовой отрасли, а шире – как к энергетическому сектору в целом. Потому что формы потребления энергии людьми, компаниями и предприятиями меняются, и мы тоже обязательно должны быть к этому готовы.

Некоторое время назад было согласовано и принято решение о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода – это, вероятно, один из крупнейших инвестиционных проектов последних лет в нашей стране. Мы ожидаем, что проект будет завершен в течение примерно 5–6 лет. Это будет абсолютно современный и, если можно так выразиться, отвечающий требованиям сегодняшнего дня нефтеперерабатывающий завод. Здесь речь идет не только о промышленных и экологических стандартах, но и о соответствии современным требованиям с точки зрения бизнес-модели. Завод будет производить не только жидкое топливо, но и нефтехимическую продукцию нового поколения. В настоящее время при координации соответствующей правительственной комиссии SOCAR при поддержке государства начал реализацию этого проекта», - сказал Микаил Джаббаров.