Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - Микаил Джаббаров

БАКУ/ Trend/ - Если взглянуть на структуру валового внутреннего продукта, то можно увидеть, что более 71 процента экономики страны - а именно 71,5 процента - приходится на ненефтяной сектор. Это означает, что доля нефтегазового сектора составляет менее 30 процентов.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

По его словам, политика, проводимая за последние 20 лет, позволила изменить структуру экономики в положительную сторону.

«Если мы обратимся к периоду двадцатилетней давности, то увидим, что этот показатель не достигал и 45 процентов, находясь примерно на уровне 43,5 - 43,6 процента. Это демонстрирует путь, который мы прошли. Это показывает, что проводимая политика успешна. Несмотря на то, что за эти упомянутые мною 20 лет, как вы, наверное, помните, страна пережила достаточно серьезный девальвационный шок - один из наиболее глубоких в нашей современной экономической истории. Несмотря на все это, изменение структуры экономики страны в определенном смысле произошло», - сказал он.