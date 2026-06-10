Вырос транзит через иранскую провинцию Голестан

БАКУ /Trend/ - В течение двух месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 мая 2026 года) транзит через погранично-пропускной пункт Инче-Бурун провинции Голестан, расположенной на северо-востоке Ирана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 мая 2025 года) увеличился на 37% в стоимостном выражении и на 27% в весовом.

Согласно информации Trend, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор управления таможни иранской провинции Голестан Шахрияр Шахрияри.

По его словам, за два месяца через таможенно-пропускной пункт Инче-Бурун провинции Голестан было транзитировано 13 тысяч тонн продукции стоимостью 29 миллионов долларов.

Шахрияри отметил, что Инче-Бурун, являясь важнейшим таможенно-пропускным пунктом провинции Голестан, играет ключевую роль в развитии торговли и транзита Ирана со странами Центральной Азии и соседними государствами и считается одним из стратегических потенциалов провинции в экспорте ненефтяной продукции.

Шахрияри добавил, что с вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Казахстан – Туркменистан – Иран транзитные грузоперевозки через таможенно-пограничный пункт Инче-Бурун существенно выросли.

Таможенный чиновник сообщил, что за два месяца доходы таможни провинции составили 2,5 триллиона риалов (примерно 1,86 миллиона долларов). Доходы таможни провинции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 194%.

"За два месяца через таможню провинции экспортировано 128 тысяч тонн продукции стоимостью 58 миллионов долларов. Экспорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4% в стоимостном выражении и вырос на 6% в весовом. В основном экспортировались фисташки, сыр, железные и стальные прутки, йод, профили и прочее, главным образом в страны Центральной Азии", — отметил он.

Шахрияри также отметил, что за два месяца через таможню провинции в страну импортировано 12 тысяч тонн продукции стоимостью 22 миллиона долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14% в стоимостном выражении и на 3% в весовом. В основном импортированы арматура, соевые бобы и прочее из стран Азии и Европы.

Отметим, что иранская провинция Голестан, расположенная на границе с Туркменистаном, имеет население более 2 миллионов человек и площадь 21 тысячу квадратных километров. Сообщается, что в этой провинции ежегодно выращивается 6 миллионов тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции.