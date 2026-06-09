США и Иран могут договориться об ограничении на обогащение урана

БАКУ /Trend/ - США и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают возможность введения для Тегерана запрета на обогащение урана.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, обсуждается введение запрета сроком примерно на 15 лет.

Сообщается, что изначально американская сторона настаивала на 20-летнем запрете на обогащение урана, тогда как Иран предлагал 10-летний срок. Также говорится, что стороны могут прийти к компромиссу в виде 15-летнего ограничения.

Кроме того, переговоры касаются сокращения запасов обогащенного урана, демонтажа ключевых ядерных объектов Ирана и предоставления международным инспекторам права на проведение внезапных проверок.