Меморандум между ЦБ Узбекистана и Национальным банком Словакии откроет новые возможности для обмена опытом (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Меморандум о сотрудничестве, подписанный 5 июня между Центральным банком Узбекистана и Национальным банком Словакии (НБС) откроет новые возможности для обмена опытом и более тесного институционального диалога между двумя центральными банками, сообщил Trend представитель Национального банка Словакии.

«Меморандум обеспечивает прочную основу для взаимодействия наших институтов. Он создает условия для обмена техническим опытом и обсуждения современных практик центрального банковского дела. Это соглашение открывает практический, структурированный диалог с Центральным банком Узбекистана», — сказал представитель.

По данным НБС, соглашение закладывает основу для будущего сотрудничества в сферах, связанных с операциями центрального банка, финансовой стабильностью и практиками регулирования.

Словацкий центральный банк также высоко оценил недавние усилия Узбекистана по модернизации своего финансового сектора и приведению его нормативно-правовой базы в соответствие с международными стандартами.

«Узбекистан предпринял четкие шаги в направлении реформы финансового сектора, и мы уважаем его стремление к приведению норм в соответствие с международными стандартами регулирования. Сфера нашего будущего диалога будет естественным образом развиваться с учетом технических приоритетов и возможностей обеих сторон, но мы рассматриваем это как конструктивную отправную точку для обмена знаниями», — отметил представитель.

НБС подчеркнул, что опыт Словакии в переходе к современной рыночной финансовой системе может стать потенциальным источником практических знаний для Узбекистана.

«Поскольку Словакия успешно прошла через собственный сложный экономический переходный период, мы можем предложить весьма практическую точку зрения. Мы понимаем трудности, сопутствующие модернизации финансового сектора, и рады поделиться своим практическим опытом в области операций центрального банка, механизмов обеспечения финансовой стабильности и экономического анализа», — добавил представитель.

Меморандум был подписан в рамках усилий по углублению сотрудничества между двумя центральными банками и содействию обмену экспертными знаниями в области развития финансового сектора, денежно-кредитной политики и банковского надзора.

Между тем, в последние годы Узбекистан реализует широкую программу реформ банковского и финансового секторов, включая укрепление регулирования, повышение конкуренции в банковском секторе, продвижение цифровых финансовых услуг, а также усиление независимости и эффективности институтов денежно-кредитной политики.