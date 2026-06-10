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США нанесли удары по водохранилищам и объектам в Иране

США Материалы 10 июня 2026 05:00 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США нанесли удары по двум водохранилищам в районе Сирик в Иране.

Как сообщает Trend, об этом заявила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Согласно информации, подтвержден факт падения одного из снарядов в прибрежном районе Сирик провинции Хормозган.

Отмечается, что как минимум два водохранилища в регионе подверглись атаке со стороны США, в результате чего подача питьевой воды была временно прекращена.

Кроме того, американские военные нанесли удары по одному из объектов на острове Кешм, а также по объектам в городах Джаск и Кух-Мубарак.

Сообщается, что в провинции Хормозган «волна американских ударов» пошла на спад.

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