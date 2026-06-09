В UNEC проводятся экзамены по английскому языку на основе системы APTIS (ФОТО)

Впервые итоговая оценка уровня владения английским языком у студентов в UNEC организована Британским советом (British Council) на основе международно признанной системы APTIS. Эта модель, впервые примененная в азербайджанских высших учебных заведениях, позволяет оценивать знание студентами иностранных языков в соответствии с международными стандартами и признавать достигнутые результаты на международном уровне.

В первый день экзамена ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, директор Британского совета в Азербайджане Наргиз Гаджиева и представители медиа наблюдали за процессом экзамена, а также встретились со студентами и узнали их впечатления.

Ректор Адалат Мурадов, выступая перед представителями медиа, отметил, что в UNEC преподавание иностранных языков длится два года, и учебный процесс охватывает навыки аудирования, чтения, письма и говорения: «Начиная с этого года, итоговая оценка уровня владения иностранным языком у студентов второго курса проводится Британским советом в формате APTIS. Студенты, показавшие как минимум результат B1, будут считаться успешно сдавшими экзамен и получат международно признанный сертификат APTIS», — подчеркнул ректор. Адалат Мурадов отметил, что такой подход также будет способствовать повышению уровня владения английским языком у студентов, обучающихся на азербайджанском, русском и турецком языках.

Ректор отметил, что обучение на азербайджанском языке является одной из главных целей UNEC: «Нашей целью является сформировать модель университета, которая обеспечивает качественное образование на азербайджанском языке. В числе приоритетных направлений определено повышение качества и привлекательности образования на азербайджанском языке в последующие годы».

Касаясь навыков преподавателей в области иностранных языков, Адалат Мурадов отметил, что в этом направлении в университете сформировался значительный потенциал: «Могу с уверенностью сказать, что в UNEC действует один из сильнейших кафедр английского языка в стране. У нас 117 преподавателей иностранных языков и 95 процентов из них имеют международные сертификаты по иностранному языку».

Ректор отметил, что начиная со следующего учебного года, английский язык будет преподавать один и тот же преподаватель в течение двух лет. Такой подход позволит не только отслеживать динамику усвоения английского языка студентами, но и оценивать деятельность преподавателя.

Подчеркивая, что знание иностранных языков играет важную роль в конкурентоспособности выпускников UNEC, ректор отметил, что одной из главных целей является поощрение студентов к участию в программах обмена в зарубежных университетах, получению степени магистра в престижных высших учебных заведениях, а также обеспечение привлечения в университет известных зарубежных профессоров: «Мы считаем, что одним из главных преимуществ выпускников UNEC является то, что уровень владения ими иностранным языком должен быть выше средних показателей».

Директор Британского совета в Азербайджане Наргиз Гаджиева оценила проведение экзамена APTIS в UNEC как успешное продолжение сотрудничества между сторонами и подтверждение важности, которую университет придает улучшению языковых навыков студентов. Она отметила, что в экзамене участвуют более 3500 студентов. Результаты экзамена будут объявлены в течение 72 часов, и участники смогут получить доступ к своим результатам в режиме онлайн.