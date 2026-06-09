МИД Азербайджана призвал граждан не посещать зоны вооруженных конфликтов

БАКУ/Trend/ - Усиливающаяся напряженность в современной международной среде безопасности, а также продолжающиеся вооруженные конфликты в различных регионах мира, включая Украину и Ближний Восток, продолжают представлять серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Отмечено, что фиксируются случаи гибели или получения телесных повреждений различной степени тяжести граждан Азербайджана, находящихся на таких территориях, в результате вооруженных столкновений и военных действий.

Подчеркивается, что подобные инциденты еще раз демонстрируют чрезвычайно высокий уровень рисков безопасности в зонах конфликтов и прилегающих к ним районах, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих или осуществляющих деятельность в этих регионах.

"В этой связи мы вновь призываем граждан перед поездками за рубеж тщательно оценивать ситуацию в сфере безопасности, учитывать предупреждения и рекомендации официальных государственных органов, а также воздерживаться от поездок в районы, где ведутся вооруженные конфликты и военные действия.

Наряду с этим, еще раз доводим до сведения, что участие граждан на наемной или добровольной основе в вооруженных конфликтах и военных действиях в какой-либо форме на территории иностранных государств влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана.

Дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики продолжают свою деятельность по защите прав и интересов наших граждан, находящихся за рубежом.

Вместе с тем, особое значение имеет ответственное отношение каждого гражданина к собственной безопасности и воздержание от высокорискованной деятельности.

Министерство иностранных дел продолжает внимательно следить за развитием международной обстановки», – подчеркивается в заявлении.