Президент Панамы поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино Кинтеро направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

От имени народа и Правительства Панамы, а также от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелания постоянного благополучия и прогресса Вашему народу.

Отмечая 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами, мы выражаем искреннее желание еще больше укрепить узы дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие Панаму и Азербайджан, а также вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность миру и развитию.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".