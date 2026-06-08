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Президент Панамы поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 8 июня 2026 20:36 (UTC +04:00)
Президент Панамы поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: José Raúl Mulino/X
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино Кинтеро направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

От имени народа и Правительства Панамы, а также от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелания постоянного благополучия и прогресса Вашему народу.

Отмечая 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами, мы выражаем искреннее желание еще больше укрепить узы дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие Панаму и Азербайджан, а также вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность миру и развитию.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".

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